"Отлично справляюсь". Трамп оценил своё президентство на пять с плюсом

Хозяин Белого дома назвал одной из своих заслуг предотвращение войны с Северной Кореей.

Американский лидер Дональд Трамп поставил себе наивысшую оценку за достижения на посту президента Соединённых Штатов. По его словам, в настоящее время американская экономика находится в лучшем состоянии, чем когда-либо.

— Я думаю, что я отлично справляюсь… Я бы поставил себе… Я терпеть не могу это, но я это сделаю. Я бы поставил себе пять с плюсом. Могу я поставить ещё больше? — сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Дональд Трамп добавил, что, если бы не он, то Соединённые Штаты уже вели бы войну с Северной Кореей.

Ранее Лайф писал, что президент США Дональд Трамп оценил первый год своего пребывания на посту главы государства как беспрецедентно успешный. При этом восторг главы Белого дома разделяли не все — граждане страны "отметили" годовщину многотысячными протестами в разных городах страны.