Сломался единственный самолёт. Президент Литвы не попала на праздник в Латвию

Лидеру страны пришлось прямо в аэропорту записать видеообращение, в котором она поздравила латышей.

Президент Литвы Даля Грибаускайте не смогла вылететь в Латвию на празднование 100-летия страны в связи с поломкой самолёта. Об этом сообщила пресс-служба литовского лидера.

— Из-за неожиданной неисправности самолёта ВВС Spartan, о которой делегация была информирована по прибытии в Вильнюсский международный аэропорт, вылет в Ригу не состоялся, — говорится в сообщении.

Грибаускайте пришлось прямо в аэропорту записать видеообращение с поздравлениями. В своём послании она подчеркнула, что Латвия всегда была для Литвы не только дружественным соседом, но и важным партнёром в сферах безопасности и экономики.

Отмечается, что в настоящее время неисправность самолёта выявлена, но предстоит детальный анализ произошедшего.

Летом президент Литвы заявляла, что стране нужно быть готовой к нападению России.