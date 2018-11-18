Аваков выступил против назначения россиянина главой Интерпола

Глава МВД Украины полагает: это не что иное, как гибридная угроза для всего мира.

Украина ведёт активные переговоры по поводу избрания нового главы Интерпола и выступает против того, чтобы им стал россиянин. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

— Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов, — заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он заявил, что если Россия возглавит Интерпол, то это будет "гибридная угроза для всего мира".

Ранее сообщалось, что фаворитом на выборах главы Интерпола называют генерал-майора МВД РФ Александра Прокопчука. Выборы состоятся 21 ноября.