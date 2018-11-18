"Оттого что пил он". Шнуров написал стихотворение про смерть Осина

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в память об умершем накануне певце Евгении Осине. Произведение артист разместил на своей странице в "Инстаграме".
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Наступила осень, За окном немило. Умер Женя Осин, Оттого что пил он. В телефоне зуммер. На асфальте мелом. Женя Осин умер, Оттого, что пел он. Девочка всё плачет, В старом автомате. На ней серый плащик, А под ним халатик. Плакала нам осень, Листьями кружила. Умер Женя Осин, Оттого что жил он.
Шнуров решил отразить в стихотворении проблемы коллеги с алкоголем. Музыкант написал, что Осин умер, "оттого что пил он" и "оттого что жил он".
Ранее Евгению Осину свои стихи посвятил рэпер Потап.
Напомним, певец скончался накануне в своей квартире в Москве. Ему было 54 года. Причина смерти — остановка сердца.
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