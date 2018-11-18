"Оттого что пил он". Шнуров написал стихотворение про смерть Осина

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"Оттого что пил он". Шнуров написал стихотворение про смерть Осина

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Сергей Шнуров Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Певец решил подчеркнуть именно тот факт, что его коллега скончался на фоне проблем с алкоголем.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в память об умершем накануне певце Евгении Осине. Произведение артист разместил на своей странице в "Инстаграме".

Шнуров решил отразить в стихотворении проблемы коллеги с алкоголем. Музыкант написал, что Осин умер, "оттого что пил он" и "оттого что жил он".

Ранее Евгению Осину свои стихи посвятил рэпер Потап.

Напомним, певец скончался накануне в своей квартире в Москве. Ему было 54 года. Причина смерти — остановка сердца.

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