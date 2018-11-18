"Страх, паника, дрожащие руки". Концерт рэпера ATL в Москве закончился давкой

Музыкант пообещал "всем и каждому, кто попал в замес", приложить все силы к решению этой ситуации.

Концерт популярного рэп-исполнителя Сергея Круппова, известного как ATL, в московском клубе Cition Hall закончился скандалом, давкой в гардеробе и вызовом скорых. Несколько человек госпитализированы с травмами головы.

Вчера в Москве состоялся концерт рэпера ATL,с ярким завершением в гардеробе.



Клуб оказался не готов к такому наплыву гостей и не справился с задачей сохранности и выдачи одежды. Гардероб был захвачен публикой,охрана смята.Часть гостей осталась без одежды. pic.twitter.com/BOngzhdKb1 — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 18 ноября 2018 г.

После выступления рэпера зрители ринулись за верхней одеждой, их не смогли оперативно обслужить в гардеробе. В результате началась давка. Помещение было разгромлено, множество любителей музыки остались без своих вещей. Некоторые сравнили ЧП с трагедией в клубе "Хромая лошадь" и отметили, что "так и гибнут люди". Другой очевидец описал произошедшее словами "страх, паника, дрожащие руки".

Поклонники ATL обвинили в произошедшем работников Cition Hall, которые не смогли достойно организовать мероприятие. При этом администрация клуба возложила ответственность за ЧП на "группу вандалов и мошенников".

Рэпер также отреагировал на ситуацию. Его официальные представители пообещали "всем и каждому, кто попал в замес после концерта в Cition Hall", приложить все силы к решению этой ситуации и помочь в возврате потерянных вещей зрителей. По мнению ATL, вина за хаос в гардеробе полностью лежит на площадке.