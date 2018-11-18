"Я говорю: "Вау". Трамп признался, что ему понравилось жить в Белом доме

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"Я говорю: "Вау". Трамп признался, что ему понравилось жить в Белом доме

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент США работает в Овальном кабинете за деревянным столом, который был сделан почти сто сорок лет назад.

Президент США Дональд Трамп признался, что ему нравится жить в Белом доме, но потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к статусу президента. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

— Я чувствую себя комфортно. Мне понадобилось некоторое время. Вы знаете, это в некотором роде невероятно. Вы говорите: "Вы — президент Соединённых Штатов", а я говорю: "Вау". И чтобы свыкнуться с этим, нужно время", — сказал Трамп.

Он похвалил знаменитый Овальный кабинет, в котором работает. По мнению Трампа, в мире нет ничего похожего. Дональд Трамп рассказал, что работает за деревянным столом, который сделан ещё в 1880 году.

— У нас есть семь столов. Как президент вы можете выбрать любой из них. По-моему, этот — самый красивый в смысле его резьбы. Кроме того, им пользовались некоторые люди, которых я уважаю, — сказал президент США.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп поставил себе наивысшую оценку за достижения на посту президента Соединённых Штатов. По его мнению, в настоящее время американская экономика находится в лучшем состоянии, чем когда-либо.

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