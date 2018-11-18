Трамп назвал самое сложное решение на посту президента США

Хозяин Белого дома отметил, что данная проблема досталась ему от предшественника — Барака Обамы.

Президент США рассказал о своём самом сложном решении на посту главы государства. По словам американского лидера, труднее всего ему далось "решение по Северной Корее".

— Северная Корея была довольно сложной… Когда я получил это от президента Обамы, прямо в тех двух креслах, мы сидели и говорили, и он сказал, что это, несомненно, самая большая проблема, которая стоит перед страной, — признался Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что очень доволен тем, как он справился с проблемой КНДР. По словам Трампа, если бы не он, то Соединённые Штаты уже вели бы войну с Северной Кореей. Он также отметил, что "отлично справляется" со своими обязанностями и поставил себе пять с плюсом.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян пообещал прекратить ядерную и ракетную программы в обмен на гарантии безопасности от Вашингтона.