Премьер Польши заявил об угрозе войны после запуска "Северного потока — 2"

По его мнению, это может произойти, когда украинская газотранспортная система перестанет быть столь важной для России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия может напасть на Украину после запуска газопровода "Северный поток — 2", сообщает агентство PAP.

По его мнению, Москва может решиться на это, когда украинская газотранспортная система перестанет играть "столь важную роль".

— Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Одры никто в это не верит, — заверил Моравецкий.

Напомним, США и Украина договорились о совместной борьбе против "Северного потока — 2".