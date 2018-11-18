В Киеве задержан помощник Савченко

Помимо этого, один из силовиков ударил пресс-секретаря бывшего депутата по голове.

В Киеве правоохранители задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мисийко. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-нардепа Татьяна Проторченко на своей странице в "Фейсбуке".

— Задержали безо всяких причин Валеру Мисийко, Юру Худина, — написала Проторченко.

Она также рассказала, что один из правоохранителей ударил её по голове, после чего она отправилась вместе со свидетелями инцидента в отделение полиции писать заявление.

Напомним, 25 октября арестованной на Украине за госизмену Савченко продлили срок ареста ещё на два месяца. Позже она заявила о решении идти в президенты Незалежной.