В Киеве задержан помощник Савченко

В Киеве правоохранители задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мисийко. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-нардепа Татьяна Проторченко на своей странице в "Фейсбуке".
— Задержали безо всяких причин Валеру Мисийко, Юру Худина, — написала Проторченко.
Она также рассказала, что один из правоохранителей ударил её по голове, после чего она отправилась вместе со свидетелями инцидента в отделение полиции писать заявление.
Напомним, 25 октября арестованной на Украине за госизмену Савченко продлили срок ареста ещё на два месяца. Позже она заявила о решении идти в президенты Незалежной.
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