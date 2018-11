По всей Аргентине включили сирены в память о погибшем экипаже "Сан-Хуана"

No lo encontró Macri

No lo encontró Aguad

No lo encontró la Armada

No lo encontró el Ministerio de Defensa

A los #44Heroes del ARA San Juan lo encontraron sus familiares que jamás bajaron los brazos. Si no fuera por ellos, hace meses q hubieran dejado de buscar.. pic.twitter.com/RskKs5CWOW