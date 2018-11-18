В Румынии нашли похищенную картину Пикассо стоимостью 800 тысяч евро

Ранее эксперты предполагали, что она могла быть сожжена похитителями, чтобы скрыть следы преступления.

Картина художника Пабло Пикассо "Голова арлекина", похищенная в 2012 году из музея в Роттердаме, найдена в румынском уезде Тулча. Об этом сообщает Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии.

— Группа прокуроров и полицейских из управления уголовного розыска проводит исследования, чтобы прояснить все аспекты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружили картину двое граждан Нидерландов во время поездки по Румынии. Через посольство они сообщили полицейским о находке, после чего и был проведён обыск. Сейчас картина проходит проверку на подлинность.

Примечательно, что полотно было украдено вместе с ещё шестью работами известных мастеров — Пикассо, Матисса, Моне и других на общую сумму более 100 миллионов евро. В 2013 году похитителей поймали и осудили, но ни одну из украденных картин не нашли.