В ДНР заявили, что Киев готовит диверсию на химзаводе под Горловкой

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В ДНР заявили, что Киев готовит диверсию на химзаводе под Горловкой

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Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

По мнению народной милиции республики, цель операции — максимально отвлечь силы, которые будут брошены на эвакуацию населения в безопасные районы.

Украинские силовики готовят диверсию на химзаводе "Стирол" в Горловке. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на начальника пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

— Украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе "Стирол", — сказал Безсонов.

Он отметил, что Киев планирует операцию, чтобы максимально отвлечь силы ДНР, которые будут брошены на эвакуацию людей в безопасные районы. Это, в свою очередь, нужно для того, чтобы продвинуться вглубь территории республики.

Безсонов добавил, что Украина поручила диверсию отдельным подразделениям вооружённых сил страны, которые получили комплекты химической защиты.

В конце сентября сообщалось, что в Горловке при взрыве мины погибли трое детей.

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