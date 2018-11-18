СМИ узнали, какое прозвище у Джона Болтона

За глаза его называют президентом Болтоном, однако сам он скромно оценивает своё влияние на политику Белого дома.

Многие критики называют советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона президентом Болтоном. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Причиной такого прозвища стало его желание влиять на приоритеты американского президента и преследовать собственные цели.

— В должностные обязанности [Болтона] входит продвигать политику президента и координировать эффективность межведомственной работы, а не продвигать свою собственную политику. Сейчас этот координационный процесс нарушен, — рассказал изданию чиновник в администрации США.

Вместе с тем один из друзей Болтона и член совета по национальной безопасности при президенте Джордже Буше Элиотт Абрамс уверен, что Болтон не ведёт себя, как президент. По его словам, Трамп также не считает Болтона излишне самоуверенным.

Сам же Джон Болтон отметил, что только даёт советы президенту, а тот уже решает, что делать.

Отметим, что Джон Болтон ранее посещал Москву, где его принимал в том числе президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер говорил с ним перед заседанием Восточноазиатского саммита.