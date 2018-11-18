Скончался бард Борис Полоскин

В Санкт-Петербурге скончался советский и российский автор-исполнитель, поэт Борис Полоскин. Ему было 86 лет. Об этом сообщили в клубе авторской песни "Восток". Полоскин был одним из его основателей.

— Наш легендарный бард, чей звонкий, чистый голос звучал в "Востоке" с момента его образования … Светлая вам память, Борис Павлович, — говорится в сообщении клуба.

Когда и где бард будет похоронен, пока не сообщается.

Борис Полоскин был лауреатом многих конкурсов туристской песни. Он также несколько раз являлся членом жюри Грушинских фестивалей.