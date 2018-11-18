Открыл огонь и сбежал. В Петербурге задержан мужчина, обстрелявший ночной клуб

Инцидент произошёл после того, как охрана не пустила в заведение посетителя с оружием.

Сотрудники Росгвардии Северной столицы задержали мужчину, который, предположительно, устроил стрельбу около ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, подозреваемый хотел пройти в ночной клуб, однако охрана не пускала внутрь гостя с оружием. Из-за этого начался конфликт. Далее мужчина вышел на улицу, сделал выстрел в сторону заведения и убежал.

Охранники сообщили приехавшим полицейским приметы хулигана, после чего он был пойман в соседнем переулке рядом с кафе. По данным местных СМИ, им оказался 23-летний мужчина.

У задержанного изъят травматический пистолет Grand Power T15-F. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.