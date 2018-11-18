В последнем сообщении другу Осин заявил, что написал хит

Музыкант сообщил товарищу и коллеге Андрею Ковалёву, что сочиняет новую музыку "не на заказ, а от души".

Певец Евгений Осин в своём последнем сообщении, которое он отправил бизнесмену и музыканту Андрею Ковалёву, рассказал, что из последних сил пишет музыку. Об этом Ковалёв упомянул в интервью газете "Комсомольская правда",

— Андрюха, это снова Евгений Осин. Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а от души, — сказал Осин в голосовом сообщении.

— Я тебе написал такую песню, что она порвёт все твои хиты, — заверил певец.

Помимо этого, музыкант рассказал о том, что у него есть для Ковалёва гитарист, который играл с Олегом Газмановым и Аллой Пугачёвой, и игру которого однажды однажды, по словам Осина, похвалил вокалист группы Metallica.

Сам Андрей Ковалёв рассказал, что собирался выйти на связь с певцом и организовать ему концерт в своём заведении, но не успел.

Напомним, исполнитель хитов "Плачет девушка в автомате" и "Качка" Евгений Осин скончался в собственной квартире в Москве в возрасте 54 лет. У него остановилось сердце.