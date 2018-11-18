В Болгарии прошли массовые протесты против высоких цен на топливо и продукты

Протестующим удалось частично блокировать некоторые ключевые международные магистрали и улицы в крупных городах.

В ряде болгарских городов второе воскресенье подряд не утихают акции протеста населения против повышения цен. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

По информации СМИ, недовольство населения вызвано грядущим повышением стоимости топлива в стране, увеличением налога на старые автомобили и подорожанием полисов ОСАГО.

Протестующие также жаловались на низкий уровень доходов населения, высокую стоимость продуктов питания и требовали отставки правительства и "настоящей демократии".

По имеющейся информации, несмотря на усиленные наряды полиции, участникам акции протеста удалось на несколько часов блокировать улицы в Софии, Бургасе, Варне и некоторые погранпереходы на границах с Турцией и Грецией.

МВД республики сообщает, что акции прошли без серьёзных нарушений, информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о массовых акциях протеста с большим количеством пострадавших, вызванных повышением цен на топливо, которые прошли во Франции.