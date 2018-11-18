Пушков ответил на слова премьера Польши о возможной войне России с Украиной

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Пушков ответил на слова премьера Польши о возможной войне России с Украиной

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Сенатор Алексей Пушков. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

По его мнению, фантазии Варшавы не знают границ, а вот реализма там недостаточно.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши о "Северном потоке — 2". Тот заявил сегодня, что, когда Россия достроит газопровод, она может напасть на Украину.

— В Варшаве не знают, что придумать, лишь бы сорвать "Северный поток — 2", — отметил Пушков.

Он добавил, что "фантазии Варшавы не знают границ". Вместе с этим "реализма там днём с огнём не сыскать".

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявлял, что дальнейшие работы в рамках проекта "Северный поток — 2" могут стать причиной очередного пакета американских санкций по отношению к России. Несмотря на это, оператор "Северного потока — 2" намерен наращивать темпы укладки труб.

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