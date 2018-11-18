Трамп признался, что не стал слушать "страшную запись" по делу Хашогджи

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что был проинформирован об аудиозаписях по делу журналиста Джамаля Хашогджи, однако не слушал их. Глава Белого дома назвал плёнку страшной.

— У нас есть плёнка. Я не хочу её слушать. Потому что это запись страданий, это страшная запись. Меня в полной мере проинформировали об этом, нет причин, чтобы я её слушал, — сказал Трамп.

Напомним, ранее издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось, что ЦРУ перехватило сообщение брата наследного принца Халида ибн Салмана, пригласившего Хашогджи в Генконсульство Саудовской Аравии в Турции и завершившего журналиста, что ему ничего не угрожает. Дональд Трамп прокомментировал эту статью, отметив, что ещё слишком рано делать выводы по отчётам ЦРУ. Ранее причастность наследного принца к преступлению отрицала Генпрокуратура Саудовской Аравии.