Два легкомоторных самолёта столкнулись в воздухе в Германии

Около аэродрома Эркеленц-Кюкховен в Германии столкнулись два легкомоторных самолёта, в результате одно воздушное судно полностью сгорело, его пилот погиб. Инцидент произошёл в субботу, 17 ноября, сообщает Rheinische Post.

Машины столкнулись в воздухе, одна из них под управлением 70-летнего пилота взлетала, второй самолёт заходил на посадку. В итоге первый самолёт загорелся, его пилот погиб на месте. Второго пилота доставили в больницу.

Власти проводят расследование, причина аварии пока не известна. Отмечается, что погодные условия в момент столкновения были нормальными.