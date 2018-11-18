Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу и американцам в связи с разрушительными пожарами в Калифорнии. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

— Погибли и пострадали многие люди, тысячи человек пропали без вести и лишились крова, а инфраструктуре и хозяйству штата нанесён огромный урон. Глубоко сопереживаю всем, кого коснулось это несчастье, — говорится в сообщении.

Предстоятель Русской православной церкви также попросил главу Белого дома передать родным и близким погибших и пострадавших слова сочувствия и поддержки.

Напомним, в Калифорнии до сих пор бушуют самые разрушительные пожары в истории штата. По информации СМИ, они уничтожили более 9,8 тысячи домов и свыше 60 тысяч гектаров леса. Погибло более 70 человек, 1276 — пропали без вести.