Клинцевич обвинил премьера Польши в нагнетании напряжённости между РФ и Украиной

Российский сенатор Франц Клинцевич уверен, что премьер-министр Польши, пророчащий наступление России на Украину после запуска второй линии "Северного потока", занимается провокациями и продвигает русофобию как государственную идеологию у себя в стране. Слова члена оборонного комитета Совфеда приводит РИА "Новости".

Сегодня днём премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал идею, что Россия может напасть на Украину после запуска газопровода "Северный поток — 2", когда транзит газа в Европу через Украину уже будет не так важен для РФ.

— Всему этому есть чёткое определение — провокация... Создаётся впечатление, что русофобия становится государственной идеологией в Польше, целенаправленно насаждаемой властями. Но то, что ещё можно как-то объяснить, если речь идёт об отдельном человеке, для целой страны национализм — это путь в никуда, что многократно подтверждалось в истории, — прокомментировал российский сенатор слова Моравецкого.

По мнению Клинцевича, польский премьер специально нагнетает напряжённость в российско-украинских отношениях, приурочив по времени своё заявление к инцидентам в Азовском море, а также делая угодные США заявления. Ведь Штаты являются ярыми противниками проекта "Северный поток — 2".

Другой российский парламентарий — Алексей Пушков — назвал слова польского премьера фантазией, которая не знает границ.