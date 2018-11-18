В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего по ночному клубу

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался пройти в ночной клуб с оружием, а после отказа угрожал пистолетом сотрудникам заведения и несколько раз выстрелил в сторону клуба на улице. Как сообщает Росгвардия, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье. Росгвардейцы получили информацию о том, что у дома в Банковском переулке слышны крики и звуки стрельбы.

— Между охраной заведения и неизвестным мужчиной возник конфликт, так как гражданин пытался пройти в заведение с оружием, а после отказа вёл себя агрессивно. Он угрожал пистолетом сотрудникам клуба и посетителям. Также выяснилось, что впоследствии злоумышленник, выйдя на улицу, произвёл выстрел в сторону клуба, после чего скрылся, побежав в сторону Садовой улицы, — говорится в сообщении ведомства.

Вскоре стражи правопорядка обнаружили мужчину, схожего по приметам. Он попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции. У задержанного изъят травматический пистолет.