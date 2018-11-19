Скончался подвижник русской культуры 106-летний барон фон Фальц-Фейн

Подвижник русской культуры за рубежом и меценат Эдуард фон Фальц-Фейн скончался в возрасте 106 лет в своём доме в столице княжества Лихтенштейн Вадуц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга и опекуна Адольфа Хиба.

По имеющейся информации, на вилле барона произошёл пожар. Спасатели прибыли на место и нашли тело хозяина дома без признаков жизни. Причину пожара пытаются установить эксперты из криминальной полиции.

Отмечается, что на протяжении последних лет меценат был прикован к постели и большую часть времени находился дома один. Медсестра посещала его только утром и вечером.

Барон будет похоронен в семейной усыпальнице Фальц-Фейнов в Ницце. Однако назвать точную дату нельзя, поскольку ещё не завершилась судебно-медицинская экспертиза.