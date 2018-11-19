Во Владивостоке на площади 800 кв. метров загорелся торговый центр — видео

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Во Владивостоке на площади 800 кв. метров загорелся торговый центр — видео

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Фото: facebook.com/Татьяна Лившина

В ночь на понедельник, 19 ноября, на улице Русской во Владивостоке загорелся торговый центр "Бум". В экстренных службах рассказали ТАСС, что, по предварительным данным, пострадавших в ТЦ нет.

— Пожар произошёл в воскресенье вечером в торговом центре "Бум" на улице Русской во Владивостоке. Площадь возгорания составляет 800 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров, — цитирует агентство спасателей.

На месте пожара работает восемь пожарных расчётов.

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