В ночь на понедельник, 19 ноября, на улице Русской во Владивостоке загорелся торговый центр "Бум". В экстренных службах рассказали ТАСС, что, по предварительным данным, пострадавших в ТЦ нет.

— Пожар произошёл в воскресенье вечером в торговом центре "Бум" на улице Русской во Владивостоке. Площадь возгорания составляет 800 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров, — цитирует агентство спасателей.

На месте пожара работает восемь пожарных расчётов.