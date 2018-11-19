В Риме запретили купаться в фонтанах и наряжаться в центурионов

Городской совет итальянской столицы постановил, что теперь в Риме запрещено наряжаться гладиатором, центурионом или любым другим историческим персонажем для того, чтобы заработать на фотографиях с туристами.

Если "центуриона" поймают на том, что он получает от туристов деньги за фотографии, аниматору грозит штраф до 400 евро.

Тем же постановлением городской совет дополнил список фонтанов, в которых нельзя купаться. Раньше запрет касался только фонтана Треви. В фонтаны также нельзя бросать предметы, проливать жидкости или окунать в воду животных. Есть и исключения — в тот же фонтан Треви бросать предметы можно, но только деньги. Традицию власти поддерживают, ведь, например, в 2016 году в нём собрали мелочи на 1,4 миллиона евро.

В Риме также введён запрет на проведение "алкогольных туров" по разным пабам, пивоварням и винным барам. Запрещена продажа алкоголя после 10 вечера. Штрафом карается публичное распитие крепких напитков до семи утра. До этого же времени запрещено продавать выпивку даже в барах, но только с двух часов ночи.

Для усиления надзора за постановлением муниципальную полицию Рима увеличат с 6000 до 8000 служащих.