Сломано 12 рёбер. Замминистра образования Грузии попал в больницу после ДТП

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе госпитализирован после серьёзного ДТП в регионе Кахетия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные министерства.

— Первый заместитель министра Гиоргадзе пострадал в аварии, у него сломано 12 рёбер. Его жизни не грозит опасность, состояние стабильное, — рассказали в ведомстве.

Местные СМИ сообщают, что автомобиль Гиоргадзе врезался в дерево, в машине замминистра был один. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.