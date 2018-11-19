Сломано 12 рёбер. Замминистра образования Грузии попал в больницу после ДТП

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Сломано 12 рёбер. Замминистра образования Грузии попал в больницу после ДТП

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Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе госпитализирован после серьёзного ДТП в регионе Кахетия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные министерства.

— Первый заместитель министра Гиоргадзе пострадал в аварии, у него сломано 12 рёбер. Его жизни не грозит опасность, состояние стабильное, — рассказали в ведомстве.

Местные СМИ сообщают, что автомобиль Гиоргадзе врезался в дерево, в машине замминистра был один. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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