"Закалённые громом". МО РФ опубликовало архивные материалы ко Дню ракетных войск

Минобороны РФ опубликовало уникальные архивные документы ко Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.

Среди материалов — приказ об установлении ежегодного праздника "День артиллерии", инструкция по организации и проведению нового тактического артиллерийского приёма — "огневого вала", документ о переименовании острова Спорный на Волге в остров Артиллеристов.

Также публикуются наградные материалы на лейтенант-миномётчика Петра Тодоровского — будущего известного режиссёра и народного артиста РСФСР.

— В 1943 году Пётр Ефимович Тодоровский поступил в Саратовское военно-пехотное училище, по окончании которого он получил назначение на должность командира миномётного взвода 93-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. За время войны он был дважды награждён боевыми орденами и медалями, — говорится в сообщении ведомства.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России 19 ноября. Дата была выбрана неслучайно: 19 ноября 1942 года с массированной артподготовки началось контрнаступление соединений Красной армии под Сталинградом. До 1964 года праздник отмечался как День артиллерии.