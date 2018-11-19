Ещё одна российская фигуристка повторила откровенный номер Туктамышевой

Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцевальной паре с Егором Базиным, во время показательных выступлений на этапе Гран-при в Москве исполнила номер с раздеванием.

Пара каталась под песню Майкла Джексона. В какой-то момент Евдокимова сбросила с себя жакет и осталась в одном топе. В таком виде она и закончила выступление.

При этом дуэту Базин — Евдокимова на этих соревнованиях досталась лишь четвёртая строчка в зачёте. Победителями же стали другие россияне — Иван Букин и Александра Степанова, эта пара установила мировой рекорд в произвольной программе.

Идею с раздеванием во время выступления принесла в мир фигурного катания Елизавета Туктамышева — откровенный номер россиянка показала на Гран-при Канады.

Её идея полюбилась многим спортсменам, иностранные фигуристы в соцсетях запустили флешмоб с хештегом #Tuktikchallenge. Сама Туктамышева пошутила по этому поводу, сказав, что таким образом она "возвращает мужчин в фигурное катание".