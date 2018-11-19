Итальянского футболиста нашли мёртвым в гараже его дома

Читайте также

Итальянского футболиста нашли мёртвым в гараже его дома

5

Фото: © flickr/Dmitry

В Италии в своём доме обнаружен мёртвым футболист клуба "Мартина" Фабиано Колуччи, сообщает Football Italia.

Отмечается, что 19-летний игрок опоздал на встречу с капитаном команды Марко Амато, который и поднял тревогу. Позже брат Колуччи обнаружил тело футболиста в гараже. Причиной смерти молодого человека называют самоубийство.

Президент клуба выступил с просьбой отложить следующий матч "Мартины" из-за трагического происшествия.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×