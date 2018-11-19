Итальянского футболиста нашли мёртвым в гараже его дома

В Италии в своём доме обнаружен мёртвым футболист клуба "Мартина" Фабиано Колуччи, сообщает Football Italia.
Отмечается, что 19-летний игрок опоздал на встречу с капитаном команды Марко Амато, который и поднял тревогу. Позже брат Колуччи обнаружил тело футболиста в гараже. Причиной смерти молодого человека называют самоубийство.
Президент клуба выступил с просьбой отложить следующий матч "Мартины" из-за трагического происшествия.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени