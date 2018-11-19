В России назвали лучших блогеров и звёзд Youtube

Издание The Digital Reporter, рассказывающее об интернет-технологиях и веб-сериалах, назвало лучших блогеров, звёзд российского сегмента Youtube и передовиков отрасли. Обладателями первой российской премии в области веб-индустрии стали Юрий Дудь и Настя Ивлеева.
Ведущую Настю Ивлееву жюри премии назвало онлайн-персоной года. Журналист Юрий Дудь получил специальный приз за вклад в развитие веб-индустрии. Лучшим онлайн-шоу жюри определило проект Александра Гудкова "Лига плохих шуток". Премию "Лучший веб-сериал" получил проект "Бар "На грудь" режиссёра Ирины Вилковой. Площадку ivi.ru назвали "народным онлайн-кинотеатром".
Lenta.ru добавляет, что Юрий Дудь и Настя Ивлеева лично не присутствовали на мероприятии.
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