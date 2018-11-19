КамАЗ протаранил семь авто под Новороссийском

Читайте также

КамАЗ протаранил семь авто под Новороссийском

8

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Под Новороссийском водитель автомобиля КамАЗ устроил массовое ДТП, протаранив семь автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации правоохранителей, во время спуска у грузовика отказали тормоза. Водитель не смог остановить машину, и КамАЗ столкнулся с семью автомобилями.

В результате аварии пострадал водитель большегруза. Он был доставлен в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Другие участники ДТП отделались повреждениями своих автомобилей.

Полиция ведёт проверку и устанавливает причины случившегося.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×