КамАЗ протаранил семь авто под Новороссийском

Под Новороссийском водитель автомобиля КамАЗ устроил массовое ДТП, протаранив семь автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации правоохранителей, во время спуска у грузовика отказали тормоза. Водитель не смог остановить машину, и КамАЗ столкнулся с семью автомобилями.

В результате аварии пострадал водитель большегруза. Он был доставлен в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Другие участники ДТП отделались повреждениями своих автомобилей.

Полиция ведёт проверку и устанавливает причины случившегося.