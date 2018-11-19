Продолжение "Фантастических тварей" возглавило российский кинопрокат

Картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" за первый уик-энд собрала в России более 828 млн рублей и заняла первое место в отечественном рейтинге кинопроката. Это следует из данных портала kinobusiness.com.

Фильм режиссёра Дэвида Йейтса повествует о приключениях Ньюта Саламандера, исследователя волшебных существ, который противостоит злому волшебнику Грин-де-Вальду. Сценарий к фильму был написан автором книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

На втором месте рейтинга оказался лидер прошлых выходных "Богемская рапсодия" — биографическая лента, посвящённая лидеру группы Queen Фредди Меркьюри. За минувший уик-энд фильм собрал 112,1 млн рублей.

Третье место занял мультфильм "Смолфут" (Smallfoot) с результатом 27,9 млн рублей. Картина рассказывает о йети, который мечтает найти таинственных существ с маленькими ногами — людей.

Ранее сообщалось, что в день премьеры сиквел "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" собрал для российских кинотеатров более 80% выручки.