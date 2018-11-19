Эксперты назвали самые комфортные регионы для работающих пенсионеров

Москва, Санкт-Петербург и Московская область вошли в тройку регионов с наиболее благоприятными условиями для труда пенсионеров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Рынок труда в регионах России — индекс 2018".

— Первые два места достаточно сильно оторвались от других регионов (76,8 и 74,5 балла соответственно). Можно сказать, что в двух столицах ситуация с возможностью и привлекательностью работы для пенсионеров находится на очень хорошем уровне, — говорится в исследовании.

В Подмосковье индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров составил 64,4 балла. На четвёртом месте находится Воронежская область (59,1), на пятом — Татарстан (57,3). В первую десятку по индексу входят также Белгородская (57,2), Ленинградская (56,2), Волгоградская (56,0) области, Крым (55,4) и Калужская область (55,3).

Почти все богатые северные регионы России (ХМАО, ЯНАО, НАО, Чукотка, Магаданская область) располагаются в конце списка. Эксперты объясняют, что эти регионы подвёл показатель по оценке комфортности труда (климат). Также часто после выхода на пенсию работники стараются уехать в тёплые и более комфортные края.

На нижних строчках рейтинга расположились Чеченская Республика (15,3), Ингушетия (13,3), Тува (9,3).