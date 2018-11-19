В Киеве пожарная машина провалилась в асфальт по дороге на вызов — видео

В Шевченковском районе Киева пожарная машина, спешившая на вызов, провалилась в асфальт. Об этом сообщает "Киев оперативный".

На кадрах с места происшествия видно, что передние колёса грузовика полностью провалились в землю, а сам же он перегородил движение по улице. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина обрушения дорожного покрытия не уточняется.

Стоит отметить, что это далеко не первое подобное ДТП в украинской столице. 14 ноября СМИ сообщали о машине, провалившейся в яму с кипятком.