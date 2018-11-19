Министр обороны Канады увидел угрозу влияния РФ на выборы в стране

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Министр обороны Канады увидел угрозу влияния РФ на выборы в стране

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Министр обороны Канады Харджит Саджан. Фото: © Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

Министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан заявил, что его ведомство готовится отразить потенциальную кибератаку из России. Её целью, по словам министра, может стать влияние на результаты парламентских выборов в стране, которые состоятся в 2019 году, сообщает CTV News.

— Мы очень серьёзно приняли это во внимание в нашей оборонной политике. Нам нужно больше рассказывать нашим гражданам о влиянии поддельных новостей. Никто не хочет быть обманутым... Когда мы выступаем за права человека и противостоим таким странам, как Россия, которые действуют наперекор установленным порядкам, мы можем стать мишенью, — цитирует телеканал министра.

Своё заявление Саджан сделал на конференции по вопросам обороны и безопасности в Галифаксе, где собрались эксперты, военные и политики многих мировых держав. Также министр рассказал, что страна готовит создание Канадского центра кибербезопасности, который будет противостоять информационному влиянию из-за рубежа.

Роуз Геттемюллер, заместитель генсека НАТО, подчеркнула, что Россия не единственная страна, использующая Интернет для распространения дезинформации. Она сослалась на опубликованный в воскресенье, 18 ноября, доклад альянса. В нём вмешательство в дела иностранных государств также приписывали Северной Корее, Китаю и Ирану.

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