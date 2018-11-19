Министр обороны Канады увидел угрозу влияния РФ на выборы в стране

Министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан заявил, что его ведомство готовится отразить потенциальную кибератаку из России. Её целью, по словам министра, может стать влияние на результаты парламентских выборов в стране, которые состоятся в 2019 году, сообщает CTV News.

— Мы очень серьёзно приняли это во внимание в нашей оборонной политике. Нам нужно больше рассказывать нашим гражданам о влиянии поддельных новостей. Никто не хочет быть обманутым... Когда мы выступаем за права человека и противостоим таким странам, как Россия, которые действуют наперекор установленным порядкам, мы можем стать мишенью, — цитирует телеканал министра.

Своё заявление Саджан сделал на конференции по вопросам обороны и безопасности в Галифаксе, где собрались эксперты, военные и политики многих мировых держав. Также министр рассказал, что страна готовит создание Канадского центра кибербезопасности, который будет противостоять информационному влиянию из-за рубежа.

Роуз Геттемюллер, заместитель генсека НАТО, подчеркнула, что Россия не единственная страна, использующая Интернет для распространения дезинформации. Она сослалась на опубликованный в воскресенье, 18 ноября, доклад альянса. В нём вмешательство в дела иностранных государств также приписывали Северной Корее, Китаю и Ирану.