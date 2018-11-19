Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг пожертвовал $1,8 млрд университету

Американский предприниматель, филантроп и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг сделал пожертвование для своей альма-матер, университета Джонса Хопкинса, в размере 1,8 миллиарда долларов. Об этом он написал в "Твиттере".

I’m giving $1.8 billion to @JohnsHopkins for financial aid so admissions can be permanently need blind. I want to open the same door of opportunity that I had for generations of talented students, regardless of financial circumstances. https://t.co/zgyD7jDGfI — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 18, 2018

Свой поступок он объяснил тем, что во многих учебных заведениях США приёмная комиссия обращает больше внимания на способность абитуриента оплатить обучение, а не на его успеваемость, отдавая предпочтение более слабым, но состоятельным кандидатам.

— Я хочу открыть такую же дверь возможностей, которую имел я, для поколений талантливых студентов, независимо от их финансового положения, — сказано в сообщении.

Он также добавил, что сам в своё время смог поступить в вуз только благодаря студенческому кредиту и нескольким подработкам. Но теперь, он надеется, университет сможет предоставлять больше финансовой помощи своим учащимся.

Блумберг считается одним из богатейших людей Америки. Он был мэром крупнейшего города США с 2002 по 2013 год. С 2014 года он занимается в основном вопросами ООН, где был назначен спецпосланником по вопросам городов и изменениям климата.

Однако недавно стало известно, что он может вернуться в американскую политику уже в ближайшее время. В одном из интервью Блумберг заявил, что рассматривает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году.