Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке достигла 1600 кв. метров

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре во Владивостоке. Общая площадь пожара составила 1600 кв. метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

— В 08:31 (01:31 мск) в торговом помещении на улице Русской во Владивостоке ликвидировано открытое горение. В настоящий момент тушение пожара продолжается, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 19 ноября, на улице Русской во Владивостоке загорелся торговый центр "Бум". По предварительным данным, пострадавших нет.