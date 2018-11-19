Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке достигла 1600 кв. метров

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Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке достигла 1600 кв. метров

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Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре во Владивостоке. Общая площадь пожара составила 1600 кв. метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

— В 08:31 (01:31 мск) в торговом помещении на улице Русской во Владивостоке ликвидировано открытое горение. В настоящий момент тушение пожара продолжается, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник, 19 ноября, на улице Русской во Владивостоке загорелся торговый центр "Бум". По предварительным данным, пострадавших нет.

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