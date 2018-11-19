Исаакиевский собор стал православным символом Петербурга

В проекте "Храм78", где выбирали главный православный символ Санкт-Петербурга, победил Исаакиевский собор.
В конкурсе за звание православного символа Северной столицы участвовало 78 храмов Санкт-Петербургской епархии, имеющих важное религиозное, историческое и культурное значение, являющихся архитектурными доминантами города, говорится на сайте проекта.
— По результатам народного онлайн-голосования, которое прошло на сайте храм78.рф 18 ноября, православным символом Санкт-Петербурга был выбран собор святого преподобного Исаакия Далматского "Исаакиевский", — сообщили организаторы.
В финал попало 12 храмов из Санкт-Петербурга и Ленобласти. За Исаакий проголосовало 1486 человек из 7693 голосовавших.
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