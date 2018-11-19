"У дураков ничего не растёт". Депутат Рады назвал виновных в кризисе на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович обвинил власти Украины в незнании основ экономики, отметив, что в ряде сфер в стране наблюдается катастрофа, к которой привели "дураки".

— У вас ничего не растёт, у дураков. У вас вообще ничего не растёт: сельское хозяйство — катастрофа, тяжёлая промышленность — катастрофа, средний и малый бизнес — катастрофа, топливно-энергетический комплекс — катастрофа, — заявил депутат в эфире канала "112 Украина".

Он добавил, что страну строить без плана нельзя, чем сейчас, по его мнению, и занимается Киев.

— Скажите мне, пожалуйста, если я клевещу на наше правительство, где наши прорывы? Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом. Где чертёж того, что строит наша страна? — сказал нардеп.

Единственное, в чём Украина на сегодняшний день может быть первой в мире, — это в "откармливании правительства", заключил Рабинович.