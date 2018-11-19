Четвёртый по счёту караван мигрантов выдвинулся из Сальвадора в США

Новый караван мигрантов сформировался в Сальвадоре и движется по направлению к границе США. Об этом сообщает портал Prensa Grafica.

Идущих в Америку пока около 150 человек. Они планируют сначала добраться через Гватемалу в Мексику, чтобы по её территории направиться в сторону Соединённых Штатов.

Отмечается, что по мексиканской территории уже идёт многотысячный караван мигрантов из Гондураса. При этом около двух тысяч человек уже достигли границы в районе города Тихуана.

Общее же число переселенцев из Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Мексики, желающих обрести новую жизнь на территории Соединённых Штатов, превысило семь тысяч человек.

Однако по другую сторону границы нелегалам не рады. Дональд Трамп заявил, что США не будут принимать беженцев, и отправил на границу несколько тысяч вооружённых солдат.