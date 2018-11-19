В Минобороны рассказали о перевооружении Ракетных войск и артиллерии

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ Михаил Матвеевский рассказал газете "Красная Звезда" о том, что Ракетные войска и артиллерия начинают плановое перевооружение и переходят на разведывательно-огневую систему, которая объединена общим автоматизированным управлением.

— Уже сегодня Ракетные войска и артиллерия имеют основные признаки разведывательно-огневой системы. Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных комплексов, обеспечивающих поражение объектов противника в режиме реального времени. При этом минимизируется цикл "разведка-поражение", что позволяет в несколько раз сократить время от момента обнаружения целей до их уничтожения. Мы не стоим на месте и продолжаем работу в этом направлении, создавая новые перспективные, высокотехнологичные средства огневого поражения, разведки и управления, — рассказал генерал.

В этом году в российских подразделениях начинается замена крупнокалиберных реактивных систем залпового огня "Смерч" на модернизированные РСЗО "Торнадо-С". Они обладают улучшенной дальностью и точностью стрельбы. Продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ" и среднекалиберные РСЗО "Торнадо-Г", которые могут автоматически наводиться на цель.

Ранее Матвеевский анонсировал, что к 2020 году ракетный комплекс "Искандер-М" полностью заменит использовавшееся вооружение, в частности, "Точку-У".