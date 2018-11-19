Самолёт против маршрутки. Россияне выбрали самый опасный вид транспорта

Около половины россиян уверены, что самым опасным видом транспорта являются маршрутки, а более трети назвали самолёты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

По итогам исследования, почти половина опрошенных, а именно 47%, уверены — маршрутные такси представляют наибольшую опасность для жизни. На втором месте рейтинга расположился самолёт: 38% респондентов считают его наиболее опасным для жизни.

Почти четверть опрошенных — 23% — считают самым опасным средством передвижения междугородный автобус, ещё 17% выбрали наземный городской транспорт.

При этом главным страхом для россиян (31%) при движении на маршрутке стали аварии по вине водителя. А треть авиапассажиров призналась, что боится перелётов из-за возможного плохого технического состояния самолёта.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.