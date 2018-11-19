Самолёт Singapore Airlines экстренно приземлился после падения давления на борту

Пассажирский самолёт Boeing 777 "Сингапурских авиалиний" вернулся в аэропорт в Сингапуре из-за падения давления на борту. Об этом сообщает газета Straits Times.

По данным издания, рейс SQ336 следовал по маршруту Сингапур — Париж. Однако на высоте семь километров пилоты сообщили о резком падении давления на борту, пассажирам были выброшены кислородные маски, а самолёт направился обратно в аэропорт.

Как сообщает газета, в 2:30 по местному времени он успешно приземлился, а после этого, в 6:00, уже снова вылетел в сторону Франции. На борту самолёта находились 234 пассажира и 17 членов экипажа, за помощью никто из них не обращался.