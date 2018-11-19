РЖД показали, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны

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РЖД показали, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны

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Россиян, которые любят путешествовать под стук колёс, в скором времени может ожидать приятное удивление. В РЖД представили концепт новых плацкартных вагонов, отличающихся современным интерьером, сообщает РИА "Новости".

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров анонсировал создание на базе общих и плацкартных вагонов новых, капсульного типа, в которых будут установлены даже вендинговые автоматы.

В концепте интерьеров плацкарта обычные полки похожи на диваны с подголовниками. На окнах висят плотные шторы, которые можно закрыть персонально для своего места, также лично для себя можно будет и включить лампочку. В вагоне есть розетки и разъёмы для USB устройств. В туалетах установлены душ, пеленальный столик, автоматический кран с дозаторами мыла и даже фен.

— Реновация вагонов планируется с 2019 года, они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами, как персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащённость, — рассказали в РЖД РИА "Новости".

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