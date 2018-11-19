Медведев начал встречу с премьером Вьетнама

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в Ханое переговоры с главой Правительства Вьетнама Нгуен Суан Фуком, сообщает ТАСС.
Перед приездом в президентский дворец Медведев возложил венки к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.
Также в рамках визита во Вьетнам российский премьер проведёт встречи с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президентом Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган.
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