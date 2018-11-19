В России с 2019 года увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребёнком

С января 2019 года в России увеличится минимальный и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального фонда социального страхования.

Так, минимальный размер пособия, который вычисляется из минимального размера оплаты труда, составит 4512 руб. Сам же МРОТ вырастет с Нового года с 11 163 до 11 280 рублей. Максимальная же сумма пособия по уходу за ребёнком вырастет до 26 152 рублей.

Также с января 2019 года ожидается и повышение пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска.

— При наступлении страховых случаев с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей, — цитирует агентство фонд.