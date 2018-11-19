Кабмин сократил на 8% число квот на временное проживание иностранцев в России

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Кабмин сократил на 8% число квот на временное проживание иностранцев в России

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Фото: ©РИА Новости/Александр Астафьев

Решение связано с продолжением реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию — в рамках этой программы квота не требуется.

Правительство России сократило число квот на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства в России на 2019 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте кабмина.

Так, квота на следующий год составляет 83 480 разрешения — это на 6880 разрешений меньше, чем в 2018 году. Подобное решение связано с продолжением реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию — в рамках этой программы квота не требуется.

Отмечается, что за восемь месяцев текущего года по указанной госпрограмме её участникам и членам их семей было выдано 42 343 разрешений на временное проживание вне квоты.

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