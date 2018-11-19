Две машины затянуло в провал у жилого дома в Уфе

В нескольких метрах от жилого дома на улице Болотной в Уфе образовался провал грунта глубиной в полтора метра. Из-за опустившейся земли оказались заблокированы два автомобиля, сообщает МЧС РФ по Республике Башкортостан.

Размер образовавшейся ямы 10 на 10 метров, глубина полтора метра. Угрозы ближайшему дому нет, но, по предварительным данным, оказался повреждён трубопровод на линии, где находится 20 частных домов.

— В настоящее время автомашины подняты силами МУП "Уфаводоканал", проводится подготовка к аварийно-восстановительным работам и отсыпке места провала. Причина провала выясняется, — сообщает МЧС по региону.