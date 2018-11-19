Количество жертв пожаров в Калифорнии возросло до 80 человек

В то же время число пропавших без вести сократилось до менее чем одной тысячи человек.

Количество погибших в результате природных пожаров в округе Бьютт на севере американского штата Калифорния возросло с 76 до 77 человек, передаёт Associated Press со ссылкой на шерифа Бьютта Кори Хонеа. Тем самым общее количество жертв стихии к настоящему моменту составило 80 человек.

В то же время число пропавших без вести уменьшилось с почти 1,3 тысячи до менее чем одной тысячи человек.

Напомним, сейчас в Калифорнии бушуют самые разрушительные пожары в истории штата, которые уже уничтожили более 9,8 тысячи домов и свыше 60 тысяч гектаров леса. Как ранее писал Лайф, лесные пожары в Калифорнии стали самыми смертоносными за последние 100 лет в США.